«Всегда пожалуйста». Кейн – о 4 голевых передачах на Сона в игре с «Саутгемптоном»

27-летний английский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, отметившийся 4 результативными передачами на Сон Хын Мина в игре 2-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (5:2), прокомментировал это событие в «Твиттере».

«Блестящая победа после камбэка. Поздравляю Сонни с его 4 голами. Всегда пожалуйста», — написал Кейн в «Твиттере».

Обзор встречи между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом» доступен на «Чемпионате».

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» проведёт встречу с «Бёрнли».



Кейн выступает за основную команду «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал 2 результативные передачи.