Гаттузо: был бы счастлив сохранить Кулибали, но «Наполи» нужно что-то делать с цифрами

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ситуацию с будущим в команде 29-летнего сенегальского защитника Калиду Кулибали.
«Я не сомневаюсь, что в своей роли Кулибали является одним из сильнейших игроков мира. Он всегда демонстрировал доступность к игре и хорошо тренировался. Мне было бы жаль потерять его, как человека, так и игрока. Но вы знаете, что числа важны для клубов, и в данный момент нужно что-то делать с цифрами, но я был бы счастлив оставить его», — цитирует Гаттузо Goal.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не готовы платить за Кулибали требуемые € 80 млн.
Кулибали перешёл в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. В прошлом сезоне 29-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (24 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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