«Реал» начал 5 из 8 последних сезонов в статусе чемпиона с потери очков
Мадридский «Реал» сыграл вничью 0:0 с «Реалом Сосьедад» во втором туре чемпионата Испании. Это первая игра мадридцев в текущем сезоне, матч первого тура с «Хетафе» был перенесён.
Таким образом, «Реал» потерял очки в первом матче чемпионатов Испании в пяти из восьми последних сезонов в ранге действующего чемпиона страны. Столичная команда одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Также «Реал» в шестой раз в своей истории сыграл вничью без забитых голов в первом матче чемпионата страны. Это произошло впервые с 2015 года, тогда «Реал» возглавлял Рафаэль Бенитес.
В третьем туре Примеры «Реал» сыграет с севильским «Бетисом». Встреча состоится 26 сентября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».
Зинедин Зидан: мы довольны игрой, которую показали в матче с «Реалом Сосьедад»
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