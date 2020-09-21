«Реал» начал 5 из 8 последних сезонов в статусе чемпиона с потери очков

Мадридский «Реал» сыграл вничью 0:0 с «Реалом Сосьедад» во втором туре чемпионата Испании. Это первая игра мадридцев в текущем сезоне, матч первого тура с «Хетафе» был перенесён.

Таким образом, «Реал» потерял очки в первом матче чемпионатов Испании в пяти из восьми последних сезонов в ранге действующего чемпиона страны. Столичная команда одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Также «Реал» в шестой раз в своей истории сыграл вничью без забитых голов в первом матче чемпионата страны. Это произошло впервые с 2015 года, тогда «Реал» возглавлял Рафаэль Бенитес.

В третьем туре Примеры «Реал» сыграет с севильским «Бетисом». Встреча состоится 26 сентября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».