Экс-форвард «Милана»: «Аталанта» сделала лучший трансфер в Серии А, подписав Миранчука

Бывший нападающий «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
«Если не считать „Ювентус“, который всегда активен на рынке, я думаю, что „Аталанта“ сделала лучший трансфер в Серии А, подписав Миранчука. Он игрок, готовый к нашему чемпионату. Алексей забьёт много мячей, клуб из Бергамо не ошибся. В последние годы они хорошо подняли уровень своих футболистов», — цитирует Кутузова Juvenews.eu.
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
Алексей продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.
- 21 сентября 2020
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
06:57
-
06:01
-
05:39
-
04:53
-
04:34
-
04:15
-
03:54
-
03:45
-
03:33
-
03:19
-
03:09
-
02:47
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:50
-
01:41
-
01:21
-
00:52
-
00:51
-
00:31
-
00:29
-
00:28
-
00:10
- 20 сентября 2020
-
23:53