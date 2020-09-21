Экс-форвард «Милана»: «Аталанта» сделала лучший трансфер в Серии А, подписав Миранчука

Бывший нападающий «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Если не считать „Ювентус“, который всегда активен на рынке, я думаю, что „Аталанта“ сделала лучший трансфер в Серии А, подписав Миранчука. Он игрок, готовый к нашему чемпионату. Алексей забьёт много мячей, клуб из Бергамо не ошибся. В последние годы они хорошо подняли уровень своих футболистов», — цитирует Кутузова Juvenews.eu.

2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.



Алексей продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.