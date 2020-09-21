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«Всех с победой!» Акинфеев опубликовал фото после матча с «Уфой»

«Всех с победой!» Акинфеев опубликовал фото после матча с «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фотографию после победы в гостевом матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).

«Всех с победой!» — написал голкипер.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Акинфеева.

Единственный гол был забит на 64-й минуте встречи. Защитник «армейцев» Георгий Щенников слева зашёл в штрафную и сделал пас на форварда Фёдора Чалова, который был спиной к воротам. Форвард пробросил мяч на полузащитника Кристияна Бистровича, и хорватский хавбек пробил точно в угол.

Таким образом, ЦСКА набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Уфа» (5) — на 14-м месте.

Следующий матч в РПЛ подопечные Вадима Евсеева проведут 26 сентября на выезде с «Зенитом». ЦСКА в матче 9-го тура примет «Локомотив» 27-го числа.

Марио Фернандес: если бы не вратарь «Уфы», счёт мог бы быть разгромным — 3:0 или 4:0
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