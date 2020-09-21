«Поставили телёнка племенным быком». Уткин — о Новикове в «Динамо»

Известный блогер Василий Уткин высказался о главном тренере московского «Динамо» Кирилле Новикове после вылета команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».
«Поставили телёнка племенным быком. Сколько было сказано слов, а всё сводится к тому, что он же наш, давайте доверимся! И кто это решает? Менеджеры, которые сами позавчера пришли в футбол. И свой им гораздо ближе и важнее, чем реальный. Новиков был худшим выбором «Динамо», когда его назначали главным тренером. И я сейчас не его хочу с землёй сравнять. Это ему карьеру сломали сейчас. Ему рано было принимать большую команду. Он сам этого не понимает, но у него нет ни идей, ни стратегического плана. Он думает, что всё это у него есть, а остальные ему верят», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Новиков возглавил «Динамо» в прошлом году. В настоящее время бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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