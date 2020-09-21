«Вулверхэмптон» рассматривает Дугласа Косту на замену Диогу Жоте

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, 29-летний бразильский хавбек рассматривается «волками» как замена перешедшему в «Ливерпуль» Диогу Жоте. Коста не входит в планы главного тренера туринцев Андреа Пирло. Переговоры о переходе уже начались.

Коста защищает цвета «Ювентуса» с 2017 года. Бразилец играл за клуб на правах аренды, перейдя из «Баварии», а затем заключил с туринцами полноценный контракт. В ходе карьеры 29-летний футболист выступал за донецкий «Шахтёр» и «Гремио». В сезоне-2019/2020 Коста принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.