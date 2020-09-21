«Вулверхэмптон» рассматривает Дугласа Косту на замену Диогу Жоте
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, 29-летний бразильский хавбек рассматривается «волками» как замена перешедшему в «Ливерпуль» Диогу Жоте. Коста не входит в планы главного тренера туринцев Андреа Пирло. Переговоры о переходе уже начались.
Коста защищает цвета «Ювентуса» с 2017 года. Бразилец играл за клуб на правах аренды, перейдя из «Баварии», а затем заключил с туринцами полноценный контракт. В ходе карьеры 29-летний футболист выступал за донецкий «Шахтёр» и «Гремио». В сезоне-2019/2020 Коста принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.
«Ювентус» выставил на трансфер Дугласа Косту
- 21 сентября 2020
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
06:57
-
06:01
-
05:39
-
04:53
-
04:34
-
04:15
-
03:54
-
03:45
-
03:33
-
03:19
-
03:09
-
02:47
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:50
-
01:41
-
01:21
-
00:52
-
00:51
-
00:31
-
00:29
-
00:28
-
00:10
- 20 сентября 2020
-
23:53
Партнерский контент