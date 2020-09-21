Василий Уткин: динамовцы, вам следует забыть о традициях. Они не ваши

Известный блогер Василий Уткин обратился к представителям московского «Динамо» после вылета команды из квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».



«Динамовцы, самое главное, что вам следует сделать, – забыть о своих традициях. Эти традиции не ваши. Они ковались людьми, которые, к сожалению, в могиле давно. А традиции «Динамо» сегодня – это только те традиции, которые остаются у болельщиков и которые хранят их память», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.



«Динамо», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лигу Европы команда пробилась по итогам прошлого сезона, финишировав шестой в национальном первенстве. Путёвку в еврокубки бело-голубым обеспечила победа в Кубке России «Зенита», который также стал чемпионом страны.

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