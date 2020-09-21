Моуринью вмешался в интервью с Соном и Кейном после победы «Тоттенхэма». Видео
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прервал интервью с двумя своими подопечными после разгромной победы в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (5:2).
Нападающий Сон Хын Мин давал журналистам комментарий по итогам встречи, в которой ему удалось забить четыре мяча. В какой-то момент Моуринью подошёл к корейцу и сказал в камеру, что лучшим игроком матча был его партнёр по атаке Гарри Кейн, забивший пятый мяч «шпор» и ассистировавший ему во всех его голах. Сон согласился с наставником.
Также Моуринью не смог пройти мимо самого Кейна. Жозе показал пальцем на своего подопечного и сказал на камеру: «Игрок матча. Для меня он игрок матча. Командная игра».
Видео доступно в «твиттере» «Тоттенхэма».
Покер Сона и рекорд Кейна — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
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