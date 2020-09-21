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Новичок «Уфы» Камилов: Евсеев дал понять, что клуб лично заинтересован во мне

Новичок «Уфы» Камилов: Евсеев дал понять, что клуб лично заинтересован во мне
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Владислав Камилов, который накануне перешёл из «СКА-Хабаровска» в «Уфу», рассказал, как проходил трансфер.

«Месяц назад мне позвонил агент и сказал, что есть «Уфа». «Тебе интересно было бы туда перейти?» Я ответил, да, конечно, ведь это Премьер-Лига. Плюс люди, которые там работают. Я общался и с Арсланом Халимбековым, и с Вадимом Евсеевым. С Вадимом Валентиновичем получился очень содержательный разговор, мы поняли друг друга, поэтому даже не было сомнений, переходить или нет.

Он дал понять, что «Уфа» заинтересована именно во мне и Вадим Валентинович тоже. Мы ведь с ним раньше пересекались, правда, по разную сторону баррикад. Евсеев тренировал Хабаровск, а я играл за «Шинник». Он меня помнит ещё по тем матчам", — цитирует Камилова пресс-служба хабаровского клуба.

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе хавбека Камилова в «Уфу»
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