«Манчестер Юнайтед» не намерен покупать центрального защитника

«Манчестер Юнайтед» не поменял трансферных планов, несмотря на поражение в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3).



Как сообщает The Athletic, до стартового матча нынешнего сезона «красные дьяволы» не рассматривали покупку центрального защитника как одну из задач на это трансферное окно. По информации издания, намерения манкунианцев не изменились.



Отмечается, что английский клуб по-прежнему считает приоритетной целью приобретение флангового нападающего, а главным кандидатом на эту позицию всё так же является Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии».



Ранее в связи с проигрышем в матче с «Кристал Пэлас» критике подверглись защитники «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и Виктор Линделёф.

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