Дмитрий Гунько попрощался с «Химками»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько попрощался с клубом.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно.

Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними", — написал Гунько в "Инстаграме".

Позже тренер удалил свой пост.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. По его словам, после собрания должно было быть принято решение, продолжать ли сотрудничество с нынешним главным тренером.

В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка, занимают 15-е место в таблице лиги.