Камерунец Ондуа: писали, что я якобы общался с Черчесовым. Это какая-то чушь

Камерунский полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа опроверг информацию о личных беседах с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Я вообще не в курсе того, что сейчас происходит. Я очень уважаю Станислава Черчесова, для меня это человек с большой буквы. Знаю его как тренера, как бывшего футболиста, но лично мы вообще не знакомы и никогда не общались.
У нас была игра квалификации Лиги Европы с «Реймсом». После матча со мной общался французский журналист, и я дословно сказал ему, что до сих пор не выступал ни за какую сборную, а так как у меня есть и российское, и камерунское гражданство, я открыт для обеих стран. Больше ничего не говорил. А там написали, что я якобы связался со Станиславом Черчесовым — это полный бред, какая-то чушь.
Вся эта ситуация очень обидна для меня. Я всегда нахожу время для журналистов, всегда открыт для общения. Даже после поражений стараюсь уделить время и с уважением отношусь к чужому труду. Очень неприятно, что про меня написали такое…
В России я стал человеком, это страна, которая мне много дала и продолжает давать. Как я уже сказал, у меня двойное гражданство, и я открыт для вызова. Если меня пригласят в сборную России, буду только рад. Если позовёт Камерун, тоже буду счастлив. В России я прожил дольше, чем в Камеруне, играть за эту страну было бы интересно. От друзей были шутки: «О, чёрный, ты чего в сборную Россию хочешь?» Мы часто шутим об этом, они знают, что у меня есть российский паспорт. Но это юмор, не более», — цитирует Ондуа «Спорт-экспресс».
- 21 сентября 2020
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