Дмитрий Гунько удалил пост об уходе из «Химок»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько удалил из своего «инстаграма» пост, в котором попрощался с клубом.



«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», — говорилось в сообщении специалиста.



Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды. По его словам, после собрания должно было быть принято решение, продолжать ли сотрудничество с нынешним главным тренером.



В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка, занимают 15-е место в таблице лиги.

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