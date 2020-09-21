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«Ротор» пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

«Ротор» пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе
Футбол / Кубок России 0

«Ротор» на своём официальном сайте сообщил об отмене матча 1-го тура группового этапа Кубка России со ставропольским «Динамо».

«В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды участие в матче со ставропольским «Динамо» невозможно», — говорится в заявлении.

Матч с «Динамо» стал для «Ротора» уже третьим подряд, который пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в клубе. Напомним, в стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых инфекцией. Впоследствии команда не сыграла с «Краснодаром», за что ей было присуждено техническое поражение, а также пропустила матч с «Ростовом».

Матч ставропольского «Динамо» с «Ротором» должен был состояться 23 сентября.

«Ротор» выступил с заявлением об отмене матча с «Ростовом»
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