Семеду согласовал пятилетний контракт с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» согласовал контракт с защитником «Барселоны» Нелсоном Семеду сроком на пять лет, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
Ранее появилась информация, что трансфер португальского игрока обойдётся «волкам» примерно в € 40 млн. По данным источника, английский клуб завершит сделку по приобретению футболиста в ближайшее время. «Барселона» в качестве замены Семеду рассматривает кандидатуры защитника «Аякса» Серджино Деста и игрока обороны «Норвич Сити» Максимилиана Ааронса.
Семеду перешёл в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 35,7 млн. В сезоне-2019/2020 26-летний португалец принял участие в 32 матчах чемпионата Испании (24 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 21 сентября 2020
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