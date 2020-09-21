Илкай Гюндоган заразился коронавирусом. У «Манчестер Сити» сегодня матч в АПЛ
«Манчестер Сити» на своём официальном сайте сообщил о случае заражения коронавирусом в команде.
Положительный результат дал тест полузащитника Илкая Гюндогана. В соответствии с протоколом 29-летний футболист отправился на карантин на 10 дней.
Сегодня, 21 сентября, «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном» во 2-м туре английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Манчестер Сити» должен был сыграть с «Астон Виллой», однако встреча была перенесена, поскольку в августе «горожане» принимали участие в финальной стадии Лиги чемпионов.
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