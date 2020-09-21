Павлюченко: когда купил «Гранд Чероки», подумал: «Всё, мне футбол не нужен, я крутой»

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко, ныне выступающий за ногинское «Знамя», поделился воспоминаниями о своих первых автомобилях.
«Помню ли я свою первую машину? Конечно. У меня была «десятка». В 2000 году это была крутая машина: на «Мерседесе» тогда только такие старички, как Валера Есипов, ездили. Копил на эту машину, поставил спойлер и диски. Проездил на ней год, а потом подписал новый контракт с зарплатой в шесть раз больше, чем была, и купил у Есипова «Гранд Чероки». Тогда я подумал: «Всё, мне футбол не нужен, я уже всё заработал. Я такой крутой и на джипе».
Кажется, что большинство ребят нынешнего поколения не понимают, что контракты на 10-15 млн рублей в месяц будут всегда. Когда появляются семья и дети, дорогие машины становятся ненужными», — приводит слова Павлюченко Sport24.
- 21 сентября 2020
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