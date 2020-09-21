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Луис Суарес согласовал контракт с «Атлетико»

Луис Суарес согласовал контракт с «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Как сообщает Mundo Deportivo, 33-летний уругвайский футболист полностью согласовал условия контракта с «матрасниками» и находится в постоянном контакте с руководством столичного клуба.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Суареса является «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

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