В «Барселоне» рассчитывают отдать Рики Пуча в аренду «Аяксу»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, у каталонцев пока нет конкретного предложения от амстердамского клуба, однако тренерский штаб Рональда Кумана считает, что нидерландская команда станет для 21-летнего испанца прекрасной возможностью проявить себя. Наставник сине-гранатовых видит, как продуктивно тренируется Пуч, поэтому вариант со второй командой «Барселоны» Куман не рассматривает, предпочитая отдать Рики в большой европейский клуб.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Рики Пуч в 11 матчах (пять — в стартовом составе) отдал две голевые передачи и получил одну жёлтую карточку.
В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые встретятся с «Вильярреалом». Матч состоится 27 сентября.
- 21 сентября 2020
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