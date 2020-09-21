В «Барселоне» рассчитывают отдать Рики Пуча в аренду «Аяксу»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, у каталонцев пока нет конкретного предложения от амстердамского клуба, однако тренерский штаб Рональда Кумана считает, что нидерландская команда станет для 21-летнего испанца прекрасной возможностью проявить себя. Наставник сине-гранатовых видит, как продуктивно тренируется Пуч, поэтому вариант со второй командой «Барселоны» Куман не рассматривает, предпочитая отдать Рики в большой европейский клуб.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Рики Пуч в 11 матчах (пять — в стартовом составе) отдал две голевые передачи и получил одну жёлтую карточку.

В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые встретятся с «Вильярреалом». Матч состоится 27 сентября.