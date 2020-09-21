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Сборная Нигерии представила новую форму для выступлений в 2020-2022 годах

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Сборная Нигерии представила новую форму для выступлений в 2020-2022 годах
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

20 сентября федерация футбола Нигерии представила новый комплект формы, в котором команда будет выступать в 2020-2022 годах.

Футболка домашнего комплекта окрашена в белый цвет с ярко-зелёными и тёмно-зелёными узорами, а гостевого — в тёмно-зелёный с зелёными вставками. Шорты выполнены в тёмно-зелёном цвете с небольшими рисунками в более ярких тонах. Техническим спонсором выступила фирма Nike.

Фото можно посмотреть в "твиттере" The NFF.

Отметим, что предыдущий комплект формы, в котором сборная Нигерии выступала на чемпионате мира в 2018 году в России, собрал множество положительных отзывов. После того как она поступила в продажу, её запасы были раскуплены буквально за 15 минут.

Сообщалось, что сборную может возглавить бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп.

73-летний Гарри Реднапп может стать главным тренером сборной Нигерии
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