Один из старейших стадионов России открыт после реконструкции

Стадион «Знамя Труда» был открыт после масштабной реконструкции. Церемония состоялась 19 сентября.



Арена является одной из старейших в России и была изначально открыта в 1914 году. Теперь она вмещает 2500 зрителей, над трибунами есть навес. На стадионе также присутствует подтрибунное пространство с раздевалками и залами для занятий. На арене уложен искусственный газон площадью 7000 квадратных метров, поле с подогревом.



«Теперь есть современное искусственное поле с подогревом, свет на 800 люкс. Есть козырёк, мы уже не привязаны к световому дню и будем подстраиваться под болельщиков, чтобы они могли прийти на матч после работы. Раздевалки, судейская также отремонтированы с учётом современных требований. Здесь будут тренироваться молодёжная команда, наши команды восьми возрастов. Сюда уже просятся частные школы, городская федерация сможет здесь проводить игры первенства города и района. Стадион будет востребован. Отмечу, что без поддержки губернатора и главы города не удалось бы ничего сделать», — цитирует генерального директора ФК «Знамя Труда» Игоря Майорова пресс-служба ПФЛ.