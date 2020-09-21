Гендиректор «Ротора»: матч с «Рубином» с высокой долей вероятности состоится

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе.

«Нам необходимо восстановиться, не получать новых заразившихся. Сейчас персонал команды и футболисты, которые не входили в список заболевших, проходят регулярное тестирование. Все футболисты с положительным тестом изолированы. Все переносят болезнь в лёгкой форме, в качестве предосторожности мы также проводили обследования в медицинских учреждениях. Что касается группы здоровых футболистов (это порядка 12 человек), то они сейчас на домашней самоизоляции. Тренировочный процесс возобновится на этой неделе при условии отрицательных тестов. Регулярные тестирования продолжатся.



В данный момент у группы заболевших игроков по два подряд отрицательных теста. Надеемся, что в ближайшее время все остальные футболисты с положительным тестом на COVID-19 тоже полностью излечатся и мы сможем полноценно тренироваться. Ситуация взята под контроль, и если всё продолжится в положительном ключе, то матч с «Рубином» с высокой долей вероятности состоится», — цитирует Рекечинского пресс-служба клуба.