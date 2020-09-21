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«Барселона» предложила Луису Суаресу € 7 млн за расторжение контракта. Игрок хочет больше

«Барселона» предложила Луису Суаресу € 7 млн за расторжение контракта. Игрок хочет больше
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продолжает вести переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser, сине-гранатовые предложили 33-летнему футболисту около € 7 млн за расставание, однако тот ответил отказом. При этом не уточняется, выдвинул ли уругваец встречные требования.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Суареса является «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с «Атлетико».

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.

Луис Суарес согласовал контракт с «Атлетико»
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