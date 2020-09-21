Мартынович: «Краснодар» сделает всё, чтобы не повторить с ПАОК прошлогоднюю историю

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о предстоящем матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОК, который пройдёт завтра, 22 сентября, в Краснодаре. Начало – в 22:00 мск.



«Какие могут быть ожидания от больших матчей? Каждая команда, которая выходит на поле, хочет победить. Разумеется, мы не исключение. Мы хотим выиграть и завтра сделаем всё возможное для этого. То, что было год назад с «Олимпиакосом», – уже история. Мы разобрали все ошибки и сделали выводы. Та игра добавила нам опыта. Мы сделаем всё, чтобы подобная история больше не повторилась.



Если говорить о партнёрах по команде, то, конечно, каждый игрок важен для нас. Даже те игроки, которые находятся на скамейке запасных, могут всегда выйти на поле и как-то подстраховать. Что касается взаимопонимания на поле, то всегда хочется большего и лучшего. Есть определённые моменты, над которыми ещё предстоит поработать», — передаёт слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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