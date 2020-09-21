Эдинсона Кавани предложили «Реалу»
Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Marca, услуги 33-летнего футболиста были предложены мадридскому «Реалу». Возможность заполучить игрока бесплатно заставила «сливочных» рассмотреть такой вариант. При этом Эдинсон хотел бы получать в клубе около € 7 млн в год.
Ранее в переговоры с Кавани вступали «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и «Атлетико», однако проблемой становились финансовые запросы уругвайца.
Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 гола (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
«Интер» рассматривает Кавани как потенциальную замену Лаутаро Мартинесу
- 21 сентября 2020
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