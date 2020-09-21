«Ливерпуль» не планирует больше подписывать новых игроков в нынешнее трансферное окно

«Ливерпуль» не собирается больше пополнять команду новичками в текущее трансферное окно, сообщает The Athletic.
По информации источника, трансферы Диогу Жоты и Тьяго Алькантары стали последними в это межсезонье. Напомним, в летнее трансферное окно мерсисайдцы также подписали защитника Константиноса Цимикаса из «Олимпиакоса». Итого у «Ливерпуля» три новичка.
Диогу Жота стал игроком «Вулверхэмптона» в 2017 году. Всего он провёл за «Вулверхэмптон» 131 матч и забил в них 44 мяча. Стоимость трансфера в «Ливерпуль» составила € 49 млн. Также СМИ сообщали, что срок контракта игрока с клубом составит пять лет.
Тьяго Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча. Сообщалось, что сумма трансфера составила £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.
- 21 сентября 2020
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