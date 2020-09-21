РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги состоявшегося сегодня, 21 сентября, собрания клубов Российской Премьер-Лиги.
«Самый главный итог – гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол. По всей лиге. Вернётся квота в 5% от билетной программы. В остальном обсуждали бюджеты, наши дела, будет рабочая группа по ТВ-правам. Бюджет положительный, прибыль будет распределена между клубами. В целом встреча полезная. Споров по болельщикам было много, но большинство поддержало участие болельщиков приезжающих команд в матче.
Группу по ТВ-правам создали, чтобы в перспективе права стоили дороже. Сколько? Представление есть, но я его не скажу», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».
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