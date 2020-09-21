«Барселона» договорилась с Луисом Суаресом о расторжении контракта

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, по всей видимости, покинет команду в ближайшее время.
Как сообщает RAC1, каталонский клуб и 33-летний футболист достигли полной договорённости о расторжении контракта. Луис пошёл навстречу сине-гранатовым и отказался от части компенсации, положенной ему за оставшийся год по соглашению.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Суареса является «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с «Атлетико».
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.
- 21 сентября 2020
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