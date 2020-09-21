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Новым главным тренером «Химок» станет Игорь Черевченко

Новым главным тренером «Химок» станет Игорь Черевченко
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» возглавит бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко. Специалиста представят команде завтра, 22 сентября.

Ранее было объявлено, что нынешний наставник «Химок» Дмитрий Гунько будет отправлен в отставку. При этом сегодня он опубликовал в социальных сетях пост, в котором попрощался с клубом, а позднее удалил его.

Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года, а в этом году покинул пост. В ходе своей тренерской карьеры он также работал в «Балтике» и «Локомотиве».

«Химки», набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).

Гунько попрощался с болельщиками, а потом удалил пост. Что вообще происходит в «Химках»?
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