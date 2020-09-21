Новым главным тренером «Химок» станет Игорь Черевченко
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» возглавит бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко. Специалиста представят команде завтра, 22 сентября.
Ранее было объявлено, что нынешний наставник «Химок» Дмитрий Гунько будет отправлен в отставку. При этом сегодня он опубликовал в социальных сетях пост, в котором попрощался с клубом, а позднее удалил его.
Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года, а в этом году покинул пост. В ходе своей тренерской карьеры он также работал в «Балтике» и «Локомотиве».
«Химки», набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).
Гунько попрощался с болельщиками, а потом удалил пост. Что вообще происходит в «Химках»?
У подмосковного клуба будет четвёртый тренер за десять месяцев. Есть три кандидата.
- 21 сентября 2020
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