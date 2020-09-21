Иван Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич принял решение прекратить выступление за сборную Хорватии, сообщается в «твиттере» национальной команды.
32-летний хавбек вызывался в сборную с 2007 года. В её составе он провёл 106 матчей и забил 15 голов. Вместе с командой Иван стал финалистом чемпионата мира в 2018 году.
На клубном уровне Ракитич начинал карьеру в «Базеле», после чего выступал за «Шальке-04», «Севилью» и «Барселону». После шести лет в каталонском клубе игрок в это трансферное окно вернулся в стан андалусийцев. С сине-гранатовыми хавбек завоевал наибольшее количество трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка страны, Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.
Ракитич признался, что никогда не дружил с Месси и Суаресом
- 21 сентября 2020
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