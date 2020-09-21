Бистрович: мне жалко, что Бийол ушёл из ЦСКА, но для его карьеры это будет шаг вперёд

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0), а также прокомментировал уход из команды хавбека Яки Бийола, который был арендован «Ганновером».

«Матч с «Уфой» получился сложный. Тяжело играть на синтетическом поле. Погода была плохой, всё время лил дождь, дул сильный ветер, игроки даже немного замёрзли. Но всё равно мы провели хорошую встречу, создали много моментов, неплохо отработали в обороне. Единственное — могли бы забить больше мячей. Чуть-чуть не хватило концентрации для лучшей реализации. Ну и блестящую игру выдал вратарь «Уфы».

Два мяча в трёх матчах после выхода на замену? Так получилось. Но самое главное, что команда при этом выигрывает. Если бы мои голы не приносили пользу, в них не было бы смысла.



Бийол? У нас были прекрасные два года в команде. Мы втроём с Влашичем всегда были вместе, всё свободное время проводили друг с другом. С одной стороны, мне жалко, что он ушёл. Но, с другой стороны, я знаю, что для его карьеры это будет шаг вперёд", — цитирует Бистровича пресс-служба клуба.