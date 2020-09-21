Василий Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам
Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале сообщила об итогах сегодняшнего собрания клубов.
«На сегодняшнем заседании общее собрание РПЛ утвердило состав рабочей группы по оценке эффективности ТВ-контракта. Её возглавил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Первое совещание рабочей группы состоялось после заседания общего собрания», — говорится в сообщении лиги.
После восьми туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует действующий чемпион страны «Зенит», набравший 17 очков. На второй строчке, уступая сине-бело-голубым лишь по дополнительным показателям, располагается «Спартак». Тройку лидеров замыкает ЦСКА (16). В зоне еврокубков также находится «Сочи» (15).
Календарь РПЛ сезона-2020/2021.
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