Василий Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале сообщила об итогах сегодняшнего собрания клубов.



«На сегодняшнем заседании общее собрание РПЛ утвердило состав рабочей группы по оценке эффективности ТВ-контракта. Её возглавил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Первое совещание рабочей группы состоялось после заседания общего собрания», — говорится в сообщении лиги.



После восьми туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует действующий чемпион страны «Зенит», набравший 17 очков. На второй строчке, уступая сине-бело-голубым лишь по дополнительным показателям, располагается «Спартак». Тройку лидеров замыкает ЦСКА (16). В зоне еврокубков также находится «Сочи» (15).

Календарь РПЛ сезона-2020/2021.