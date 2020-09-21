Карасёв обслужит матч Лиги Европы. Вилков будет резервным арбитром

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч раунда плей-офф Лиги Европы между швейцарским «Янг Бойз» и албанской «Тираной», сообщается в официальном телеграм-канале Российского футбольного союза.
Ассистировать Карасёву будут судьи на линиях Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Михаил Вилков.
Матч «Янг Бойз» — «Тирана» состоится 1 октября. Встреча пройдёт в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф».
В прошлом сезоне «Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии. Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб обыграл фарерский «КИ Клаксвик» (3:1), но в следующем раунде проиграл датскому «Мидтьюлланну» (0:3). «Тирана» в сезоне-2019/2020 стала чемпионом Албании. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов албанский клуб обыграл тбилисское «Динамо» (2:0), но во 2-м — проиграл сербской «Црвене Звезде» (0:1).
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