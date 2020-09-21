«Динамо» — «Ахмат»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н'Жье.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Москвичёв, Школик, Игбун.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Ромеро, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Иванов, Кадыров, Садулаев, Харин, Кадыров, Мелкадзе, Умаев, Понсе.
«Динамо», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Ахмат» (10) располагается на 10-й строчке.
- 21 сентября 2020
-
17:52
-
17:46
-
17:37
-
17:28
-
17:22
-
17:19
-
16:48
-
16:45
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:17
-
16:09
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:42
-
15:33
-
15:18
-
15:14
-
15:11
-
15:05
-
14:57
-
14:51
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:33
-
13:24
-
13:16