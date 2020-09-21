«Динамо» — «Ахмат»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н'Жье.



Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Москвичёв, Школик, Игбун.



«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Ромеро, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл.



Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Иванов, Кадыров, Садулаев, Харин, Кадыров, Мелкадзе, Умаев, Понсе.

«Динамо», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Ахмат» (10) располагается на 10-й строчке.