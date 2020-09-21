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Бистрович: «Локомотив» покинула главная звезда, но у них осталось много хороших игроков

Бистрович: «Локомотив» покинула главная звезда, но у них осталось много хороших игроков
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Команду покинула главная звезда — Алексей Миранчук. Всегда, когда уходит лучший футболист, команда чуть-чуть слабеет. Но у них осталось ещё много игроков с высоким уровнем игры. Их результаты в последние три года — два серебра и одно золото, и это говорит само за себя. Уверен, что нам предстоит очень тяжёлый матч, как всегда и бывает против «Локомотива», — приводит слова Бистровича официальный сайт московского клуба.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 27 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА, набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (12) — на 6-м месте.

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