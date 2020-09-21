Шесть игроков «Фламенго» заразились коронавирусом в преддверии матча Кубка Либертадорес
Шесть футболистов «Фламенго» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба бразильского клуба на странице в «Твиттере».
Команда находится в Эквадоре в преддверии матча Кубка Либертадорес с местным клубом «Барселона Гуаякиль». Имена заражённых футболистов не сообщаются. Отмечается, что у всех футболистов заболевание протекает бессимптомно. Все заражённые игроки отправлены на карантин.
Напомним, ранее из-за коронавирусной инфекции скончался массажист «Фламенго» Жоржиньо. Массажист работал в бразильском клубе в течение 40 лет.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 31 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 960 тыс. смертей.
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