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Попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии во время тренировки

Попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии во время тренировки
Футбол / Прочие турниры 0

Во время двустороннего матча на тренировке женской сборной Бразилии произошёл забавный эпизод. Одной из футболисток на голову сел попугай, чем привёл к приостановке матча. Помог девушке сотрудник команды, который поднёс мяч к птице. Попугай перебрался на мяч, а затем улетел.

Женская сборная Бразилии по футболу представляет Бразилию на женских чемпионатах Южной Америки, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Бразильянки являются пятикратными чемпионками Южной Америки, но ни разу не становились чемпионками мира. На мундиалях лучшим достижением латиноамериканок является второе место на ЧМ-2007. В финале команда уступила Германии (0:2). На Олимпийских играх сборная Бразилии дважды доходила до финала, но оба раза терпела поражения.

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