Попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии во время тренировки
Во время двустороннего матча на тренировке женской сборной Бразилии произошёл забавный эпизод. Одной из футболисток на голову сел попугай, чем привёл к приостановке матча. Помог девушке сотрудник команды, который поднёс мяч к птице. Попугай перебрался на мяч, а затем улетел.
Женская сборная Бразилии по футболу представляет Бразилию на женских чемпионатах Южной Америки, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Бразильянки являются пятикратными чемпионками Южной Америки, но ни разу не становились чемпионками мира. На мундиалях лучшим достижением латиноамериканок является второе место на ЧМ-2007. В финале команда уступила Германии (0:2). На Олимпийских играх сборная Бразилии дважды доходила до финала, но оба раза терпела поражения.
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