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Видаль — об уходе из «Барселоны»: горжусь тем, что играл вместе с великими футболистами

Видаль — об уходе из «Барселоны»: горжусь тем, что играл вместе с великими футболистами
Футбол / Испания 0

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, который покинул расположение «Барселоны», попрощался с каталонским клубом.

«Сегодня я прощаюсь со всеми в „Барселоне“. Я ​​провёл два потрясающих года в этом замечательном клубе. Я очень горжусь тем, что надевал футболку этой команды, а также играл вместе с великими футболистами и очень хорошими людьми. Я хочу поблагодарить мою семью, партнёров по команде, тренеров, врачей, персонал и замечательных болельщиков, которые всегда проявляли ко мне большую любовь. Сегодня я начинаю новый этап в своей жизни, но они навсегда останутся в моём сердце. До скорой встречи, и, как всегда, вперёд, „Барселона“!» — написал Видаль в своём «инстаграме».

Сообщалось, что «Интер» заплатит за трансфер чилийского хавбека € 1 млн. Видаль уже расторг контракт с каталонским клубом. Футболист попрощался с уже бывшими партнёрами по «Барселоне». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.

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