«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с защитником Тайроном Мингсом

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Тайроном Мингсом. Новое соглашение 27-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.



Мингс перешёл из «Борнмута» в «Астон Виллу» летом 2019 года. Сумма трансфера защитника составила € 22,3 млн. В сезоне-2019/2020 Мингс принял участие в 36 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2019 года защитник вызывается в расположение национальной команды Англии.

«Астон Вилла» набрала 35 очков в 38 матчах и заняла 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков. Сегодня, 21 сентября, «Астон Вилла» проведёт матч с «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — в 20:00 мск.