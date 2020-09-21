Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с защитником Тайроном Мингсом

«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с защитником Тайроном Мингсом
Футбол / Англия 0

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Тайроном Мингсом. Новое соглашение 27-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Мингс перешёл из «Борнмута» в «Астон Виллу» летом 2019 года. Сумма трансфера защитника составила € 22,3 млн. В сезоне-2019/2020 Мингс принял участие в 36 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2019 года защитник вызывается в расположение национальной команды Англии.

«Астон Вилла» набрала 35 очков в 38 матчах и заняла 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков. Сегодня, 21 сентября, «Астон Вилла» проведёт матч с «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Астон Вилла» объявила о переходе Бертрана Траоре
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020