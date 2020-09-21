«Ювентус» арендует Морату с правом выкупа за € 45 млн. Форвард прилетит в Турин завтра

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората завтра, 22 сентября, прилетит в Турин, чтобы завершить переход в «Ювентус», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб арендует футболиста за € 9 млн. Через год «Ювентус» сможет выкупить трансфер форварда за € 45 млн. Напомним, что форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.



Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Атлетико» действует до лета 2023 года.