Защитник Антон Пискунов стал игроком «Чайки», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 31-летним футболистом заключён по схеме «1+1».
Напомним, ранее Пискунов и «Ротор» по взаимному соглашению сторон досрочно расторгли контракт.
В 2017 году Пискунов покинул «Луч» из Владивостока и на правах свободного агента перешёл в «Ротор». В 70 матчах за волгоградский клуб забил три мяча и отдал пять результативных передач. В этом сезоне 31-летний игрок провёл четыре матча и получил одну жёлтую карточку. Антон дважды выводил команду на поле с капитанской повязкой.
В ходе розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 Пискунов сначала перестал проходить в состав, а затем был переведён в дубль. В молодёжном первенстве России защитник провёл один матч и не совершил результативных действий.
- 21 сентября 2020
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