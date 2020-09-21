«Спасибо за евросезон». Фанаты «Динамо» вывесили баннер на матче с «Ахматом»

Болельщики «Динамо» вывесили баннер на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Спасибо за евросезон!» — гласит надпись на баннере. Рядом растянуты баннеры с надписями «Ожидание» и «Реальность». Под надписью «Ожидание» изображён загранпаспорт, а под словом «Реальность» нарисован проездной и билет на поезд. Напомним, ранее «Динамо» завершило выступление в еврокубках, проиграв тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).
Фото: «Чемпионат»
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Ахмат» (10) располагается на 10-й строчке.
- 21 сентября 2020
-
19:14
-
19:12
-
18:54
-
18:53
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:16
-
18:12
-
17:52
-
17:46
-
17:37
-
17:28
-
17:22
-
17:19
-
16:48
-
16:45
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:17
-
16:09
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:42
-
15:33
-
15:18
-
15:14
-
15:11
-
15:05
-
14:57
-
14:51