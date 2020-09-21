«Спасибо за евросезон». Фанаты «Динамо» вывесили баннер на матче с «Ахматом»

Болельщики «Динамо» вывесили баннер на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Спасибо за евросезон!» — гласит надпись на баннере. Рядом растянуты баннеры с надписями «Ожидание» и «Реальность». Под надписью «Ожидание» изображён загранпаспорт, а под словом «Реальность» нарисован проездной и билет на поезд. Напомним, ранее «Динамо» завершило выступление в еврокубках, проиграв тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо», набрав 11 очков в семи турах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Ахмат» (10) располагается на 10-й строчке.