Сергей Юран: возвращение в «Химки»? Всё возможно
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не исключил вероятности возвращения на пост наставника подмосковного клуба.
«Возвращение в «Химки»? Всё возможно. Я говорил уже, что ради команды и ради престижа области реально решить задачи, которые были поставлены изначально. Время для этого есть», — приводит слова Юрана Sport24.
Напомним, что «Химки» расстались с Дмитрием Гунько, который возглавлял клуб с начала сезона. «Химки», набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2). Следующий матч клуб проведёт 28 сентября на своём поле с московским «Динамо».
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