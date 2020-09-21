Ловрен, Влашич и Уремович вызваны в сборную Хорватии на матчи со Швецией и Францией

Хорватский футбольный союз на официальном сайте опубликовал заявку команды на товарищеский матч со сборной Швейцарии, а также на встречи Лиги наций со Швецией и Францией.



Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»), Иво Грбич («Атлетико»).



Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Ателтико»), Тин Едвай («Аугсбург»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Дарио Мельняк («Ризеспор»), Филип Уремович («Рубин»), Домагой Брадарич («Кальяри»).



Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марко Рог («Кальяри»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА).



Нападающие: Ловре Калинич («Тулуза»), Мислав Оршич («Динамо»), Миле Скорич («Осиек»), Мийо Цакташ («Хайдук»), Кристиан Ловрич («Горица»).