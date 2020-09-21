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«Манчестер Юнайтед» не готов платить за Теллеса больше € 25 млн

«Манчестер Юнайтед» не готов платить за Теллеса больше € 25 млн
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по трансферу бразильского защитника «Порту» Алекса Теллеса, утверждает The Guardian.

По данным источника, английский клуб надеется приобрести футболиста за € 25 млн, хотя сумма отступных в его контракте составляет € 40 млн. Манкунианцы уже согласовали пятилетний контракт с бразильцем.

Теллес перешёл в «Порту» летом 2016 года из «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В прошлом сезоне 27-летний футболист принял участие в 31 матче чемпионата Португалии (28 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (восемь — с пенальти), а также получил девять жёлтых и одну красную карточки. Контракт бразильца с португальским клубом действует до лета 2021 года.

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