Тьяго Силва: я очень мотивирован, чтобы сыграть на ЧМ-2022

Защитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва заявил, что планирует выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Что меня мотивирует день за днём, так это жажда победы. Чтобы выиграть всё, что в моих силах. Когда переходил в клуб Премьер-лиги, главной целью было завоевать чемпионский титул. Уверен, мы сможем бороться за титул. У нас действительно сильная команда и отличный тренер. Приехал сюда, чтобы внести вклад любым возможным способом для достижения этих целей.



Перспектива сыграть на следующем чемпионате мира — ещё одна вещь, которая действительно вдохновляет. К следующему чемпионату мира мне будет около 38 лет, и я очень мотивирован, чтобы быть в хорошей форме для этого», — приводит слова Тьяго Силвы официальный сайт клуба.