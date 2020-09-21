Лондонский «Арсенал» заключил контракт с исландским голкипером

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером «Дижона» Рунаром Алекс Рунарссоном.

Соглашение исландского футболиста с английским клубом рассчитано на четыре года. Рунарссон будет выступать за «Арсенал» под 13-м номером.

Рунарссон начал спортивную карьеру в «Рейкьявике». Позже голкипер выступал за «Норшелланн», в котором принял участие в 62 матчах. В 2018 году Рунарссон стал игроком «Дижона». В сезоне-2019/2020 исландский футболист принял участие в 13 матчах за французский клуб.

В минувшем сезоне лондонский «Арсенал» набрал 56 очков в 38 матчах занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков.