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Трансфер Эдуарда Менди в «Челси» станет рекордным для Лиги 1

Трансфер Эдуарда Менди в «Челси» станет рекордным для Лиги 1
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» согласовал трансфер сенегальского голкипера «Ренна» Эдуарда Менди за € 24 млн, утверждает журналист Мохамед Бухафси в своём «твиттере».

По данным источника, сумма трансфера может вырасти ещё на € 6 млн за счёт бонусов. Трансфер Менди станет рекордным для вратарей, выступающим в чемпионате Франции.

Менди перешёл в «Ренн» из «Реймса» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых пропустил 19 голов, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сенегала голкипер вызывается с 2018 года. За национальную команду сыграл 8 матчей.

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