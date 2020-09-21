Трансфер Эдуарда Менди в «Челси» станет рекордным для Лиги 1
Лондонский «Челси» согласовал трансфер сенегальского голкипера «Ренна» Эдуарда Менди за € 24 млн, утверждает журналист Мохамед Бухафси в своём «твиттере».
По данным источника, сумма трансфера может вырасти ещё на € 6 млн за счёт бонусов. Трансфер Менди станет рекордным для вратарей, выступающим в чемпионате Франции.
Менди перешёл в «Ренн» из «Реймса» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых пропустил 19 голов, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сенегала голкипер вызывается с 2018 года. За национальную команду сыграл 8 матчей.
Грубая ошибка Кепы и дубль Мане — в видеообзоре матча «Челси» — «Ливерпуль»
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