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«Динамо» вырвало победу в матче с «Ахматом», забив гол на 91-й минуте

«Динамо» вырвало победу в матче с «Ахматом», забив гол на 91-й минуте
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 80-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков показал вторую жёлтую карточку защитнику «Ахмата» Мирославу Богосавацу, после чего грозненская команда осталась в меньшинстве. В компенсированное время встречи, на 91-й минуте, единственный гол забил защитник «Динамо» Иван Ордец.

«Динамо» набрало 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 матчах набравший 17 очков. В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Химками», а «Ахмат» проведёт встречу с «Уралом».

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
21 сентября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Ордец – 90+1'
Удаления: нет / Богосавац – 80'
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