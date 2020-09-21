«Динамо» вырвало победу в матче с «Ахматом», забив гол на 91-й минуте

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 80-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков показал вторую жёлтую карточку защитнику «Ахмата» Мирославу Богосавацу, после чего грозненская команда осталась в меньшинстве. В компенсированное время встречи, на 91-й минуте, единственный гол забил защитник «Динамо» Иван Ордец.

«Динамо» набрало 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 матчах набравший 17 очков. В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Химками», а «Ахмат» проведёт встречу с «Уралом».